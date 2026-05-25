Drugorangirana srpska teniserka Olga Danilović je napredovala za dva mesta i trenutno se nalazi na 151. poziciji na WTA listi sa 499 poena. Teodora Kostović je pokvarila plasman za 11 mesta i od danas je 187. na WTA listi sa 393 boda.

Beloruskinja Arina Sabalenka i dalje je najbolja teniserka sveta sa 9.960 poena, dok je Elena Ribakina iz Kazahstana druga sa 8.313 boda.

Poljakinja Iga Švjontek je zadržala treće mesto na WTA listi sa 7.273 poena, dok je Amerikanka Koko Gof četvrta sa 6.749 bodova.

Potom slede još dve Amerikanke Džesika Pegula i Amanda Anisimova. Iza njih se nalaze Ukrajinka Elina Svitolina, Ruskinja Mira Andrejeva, Kanađanka Viktorija Mboko i Karolina Muhova iz Češke.

Naredna WTA lista biće objavljena za dve nedelje po završetku Rolan Garosa.