Srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrtu poziciju na najnovijoj ATP listi, koja je objavljena danas, dok se Italijan Janik Siner i dalje nalazi na prvom mestu.

Siner je prvi na ATP listi sa 14.750 bodova. Španac Karlos Alkaraz je i dalje drugi igrač sveta sa 11.960 poena. Nemački teniser Aleksandar Zverev je na trećoj poziciji sa 5.705 bodova, dok je Đoković četvrti sa 4.460 poena.

Kanađanin Feliks Ože-Alijasim i Amerikanac Ben Šelton su zamenili pozicije. Šelton se od danas nalazi na petom mestu ATP liste, dok je Ože-Alijasim šesti.

Australijanac Aleks de Minor je napredovao za dve pozicije i trenutno je sedmi igrač sveta. Rus Danil Medvedev je pao na osmo mesto, dok je Amerikanac Tejlor Fric deveti. Desetu poziciju i dalje drži Aleksander Bublik iz Kazahstana.

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović je nazadovao za jedno mesto i od danas je 48. igrač sveta sa 980 bodova. Hamad Međedović je pokvario plasman za dve pozicije i trenutno je 58. teniser sveta sa 894 poena.

Dušan Lajović je pao za jedno mesto i trenutno je 137. na ATP listi sa 446 bodova. Laslo Đere je napredovao za 25 pozicija i od danas je 213. igrač sveta sa 266 poena.

Naredna ATP lista biće objavljena za dve nedelje po završetku Rolan Garosa.