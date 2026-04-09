Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković odlučio je da propusti start sezone na šljaci, pa bi zbog toga mogao da snosi posledice.

Naime, Novak bi mogao da padne na peto mesto ATP liste ako bi Feliks Ože-Alijasim osvojio titulu u Monte Karlu.

Kanađanin dosta dobro igra u Monaku, ali sada ga čeka jako težak zadatak, pošto mu je rival Janik Siner. Tako će Đoković u tom meču navijati za Italijana, kako bi ostao na četvrtoj poziciji. Iako srpskom teniseru mesto na ATP listi nije prioritet, bilo bi dobro da ostane makar na četvrtoj poziciji zbog povoljnijeg žreba naročito na grend slem turnirima. Primera radi, ukoliko bi ispao iz Top 4, već u četvrtfinalu bi mogao da se sastane sa Sinerom ili Karlosom Alkarazom.

Zato je važno da Alijasim ne podigne pehar u Monte Karlu.