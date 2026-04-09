Janim Siner se plasirao u četvrtfinale Mastersa u Monte Karlu. Italijanski teniser je savladao Tomaša Mahača sa 2:1, po setovima 6:1, 6:7, 6:3.

Iako je obezbedio plasman među osam najboljih, drugi reket sveta ima za čim da žali. Naime, Čeh mu je prekinuo niz od 37 uzastopnih setova na Masters turnirima.

Siner još od Šangaja prošle godine nije izgubio niti jedan set u Masters seriji. U prošlom mesecu je vezao titule u Indijan Velsu i Majamiju i lepo najavio sezonu šljake.

Moćno je zapoečo i turnir u Monte Karlu, deklasiravši Iga Ambera, a delovalo je da će u istom ritmu savladati i Mahača. Osvojio je prvi set rezultatom 6:1, a onda je usledio veliki pad.

Mahač je stekao dva brejka prednosti i poveo 5:2. Ipak, Siner se vratio i preokrenuo za 6:5, ali je izgubio set u taj-brejku, čime je njegova famozna serija prekinuta.

Međutim, to ga nije poremetilo i u trećem setu je relativno rutinski došao do pobede.

Siner će se u naednom kolu sastati sa Feliksom Ože Alijasimom.