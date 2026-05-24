-Prvo ja ne verujem da će se bojkot dogoditi ove godine – ističe francuski stručnjak.- Još uvek je potpuno nova situacija da su se vrhunski igrači udružili i stavili pod pritisak vodeće organizacije. Postoji PTPA koja brani interese tenisera, postoji još nekoliko grupa - dodaje Muratoglu da pritisak na gren slemove prvo treba da se poveća.

Kada je u pitanju Janik Siner, vlasnik poznate akademije kod Monte Karla dodaje:

-Nekoliko igrača može u Parizu da postigne ove godine velike ciljeve, a Janik ima najveći – podseća da Italijan od velikih turnira nikada nije osvojio samo Rolan Garos, a da je šansa za to sada veoma velika jer ne učestvuje Karlos Alkaras.- Za njega je previše toga u igri da bi odustao kako bi dobio malo više novca. Za njega to nema smisla.

Siner se već oglasio ovim povodom.

-Tačno je da mi govorimo o parama, ali najvažnija stvar je poštovanje a mi ne osećamo da ga dovoljno dobijamo.Veoma smo razočarani postupkom Rolan Garosa.

Razlog za ovakvo nezadovoljstvo je činjenica da je Francuski open povećao premije igračima za manje procenata nego što je porastao njegov profit. Teniseri traže da povećanje bude jednako.