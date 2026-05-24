Prosto deluje neverovatno, ali neko od navijača Krke uspeo je toliko da iznervira Bobana Marjanovića, koji je nakon isključenja tokom četvrte četvrtine utakmice počeo da pokazuje prstom ka tribinama u želji da tamo uđe i obračuna se sa nepoznatom osobom.

U jednom momentu, on je krenuo da pomera ogradu i već se zaputio ka tribinama, da bi dalju eskalaciju sprečili pripadnici obezbeđenja, ali i Saša Dončić, koji vodi glavnu reč u ljubljanskoj Iliriji.

On je pokušao da smiri situaciju i da na neki način odgura Bobana Marjanovića u svlačionicu. Međutim, u tome nije baš odmah uspeo, pošto je srpski centar razmenio nekoliko reči sa njim, pre nego što je ljutito ponovo pogledao ka tribini i na kraju izašao van terena.

Pre isključenja sa utakmice, Marjanović je uspeo da stigne do dabl-dabla, pošto je postigao 12 poena uz 15 skokova i dve asistencije za 26 minuta provedenih na terenu.

Nije do kraja jasno šta je toliko naljutilo inače, uvek mirnog i dobro raspoloženog Bobija.