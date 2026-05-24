Brazilska bodibilding scena zavijena je u crno nakon vesti da je preminuo poznati fitnes influenser Gabrijel Ganli, jedan od najpopularnijih mladih lica ovog sporta. Vest o njegovoj smrti brzo se proširila društvenim mrežama.

Gabrijel Ganli je tokom prethodnih godina stekao ogromnu popularnost zahvaljujući snimcima treninga, transformacijama fizičkog izgleda i prepoznatljivom humoru vezanom za teretanu i fitnes kulturu. Na Instagramu je imao oko dva miliona pratilaca, a važio je za jednu od najvećih mladih zvezda brazilskog bodibildinga.

Njegovu smrt 23. maja potvrdio je i poznati brazilski brend suplemenata IntegralMedica, jedan od njegovih glavnih sponzora. Kompanija se od njega oprostila emotivnom porukom.

- Danas bol govori glasnije. Sa velikom tugom opraštamo se od našeg Gabrijela, koji je živeo intenzivno i sa kojim smo imali istorijske i nezaboravne trenutke u našoj porodici - navodi se u objavi kompanije, preneli su brazilski mediji.

Zvaničan uzrok smrti još nije saopšten. Pojedine stranice posvećene bodibildingu spekulisale su da bi hipoglikemija mogla da bude mogući uzrok, ali takve informacije za sada nisu potvrđene ni od strane porodice ni od sponzora.