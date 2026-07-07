Četvrta epizoda serijala „Gvožđe i slava“ donosi priču o počecima bodibildinga u SFRJ – o prvim klubovima, pionirima sporta, improvizovanoj opremi i ljudima koji su gradili temelje jedne nove sportske kulture. To je priča o vremenu kada nije bilo interneta, specijalizovanih suplemenata niti savremenih fitnes centara, već samo velika želja za napretkom i ljubav prema treningu.

O tim godinama govore Nenad Vučković, jedan od najznačajnijih hroničara regionalnog bodibildinga, Rajko Sekulić, višestruki prvak Jugoslavije i Srbije, Petar Čelik, višestruki prvak Jugoslavije, Evrope i sveta, Dragoljub Šterović, atleta Jugoslavije 1971, kao i legendarni šampioni Goran Ilić, Peter Liska i Karolj Bodza.

Kako su izgledala prva takmičenja? Ko su bili ljudi koji su nosili razvoj sporta na svojim leđima? I kako su iz zemlje koja tek upoznaje bodibilding stasali šampioni koji će osvajati evropske i svetske titule?

„Bodibilding u SFRJ: Kako se dizao čelik“ predstavlja priču o jednoj generaciji koja je od skromnih početaka stvorila tradiciju, a od snova napravila sportsku istoriju.