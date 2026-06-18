U prvoj epizodi dokumentarnog serijala „Gvožđe i slava“ vraćamo se više od jednog veka unazad, u vreme kada je nastajao bodibilding. Kroz priču o Sandovu istražujemo kako je rođena ideja da ljudsko telo može biti predmet divljenja ne samo zbog snage, već i zbog estetike, proporcija i simetrije.

O ovim temama govore Vuk Ranković, reprezentativac Srbije i šampion Evrope u bodibildingu, potpukovnik dr Nikola Čikiriz, načelnik Odeljenja za fiziologiju napora i dijetetiku na VMA, Nenad Vučković, jedan od najznačajnijih hroničara i funkcionera regionalnog bodibildinga, kao i Dragoljub Šterović, atleta ’71 koji svedoči o vremenu kada su se temelji fizičke kulture gradili bez moderne opreme i tehnologije.

„Bicepsi koji su promenili svet“ nije samo priča o nastanku jednog sporta. To je priča o ideji koja je promenila način na koji ljudi doživljavaju telo, snagu i granice ljudskih mogućnosti.