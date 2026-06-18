Ova dama je skrenula pažnju celog sveta...
Postala je apsolutni hit na društvenim mrežama. I dama zaista postoji, ne radi se o veštačkoj inteligenciji. TV kamera je uhvatila atraktivnu i prsatu navijačicu Konga koja je ekspresno postala viralna na društvenim mrežama. Opremljena zastavom i obučena u minijaturni plavi top koji je jedva obuzdavao njene bujne grudi, bodrila je svim silama fudbalere, dok su svi na stadionu gledali samo u nju.
U jednom momentu je čak počela da skakuće, a taj prizor nikoga ne ostavlja ravnodušnim, pa su navijači zbog nje pali u trans...
Na fudbal kao da niko nije mislio...
Kongo je na kraju šokirao Portugal i uspeo je da iz ovog meča izađe bez poraza...
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