Ova dama je skrenula pažnju celog sveta...

Postala je apsolutni hit na društvenim mrežama. I dama zaista postoji, ne radi se o veštačkoj inteligenciji. TV kamera je uhvatila atraktivnu i prsatu navijačicu Konga koja je ekspresno postala viralna na društvenim mrežama. Opremljena zastavom i obučena u minijaturni plavi top koji je jedva obuzdavao njene bujne grudi, bodrila je svim silama fudbalere, dok su svi na stadionu gledali samo u nju.

U jednom momentu je čak počela da skakuće, a taj prizor nikoga ne ostavlja ravnodušnim, pa su navijači zbog nje pali u trans...

Na fudbal kao da niko nije mislio...

Kongo je na kraju šokirao Portugal i uspeo je da iz ovog meča izađe bez poraza...