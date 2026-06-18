Malo ljudi poptu Serhija Levinskog zna sve o Mesiju.

Autor nedavno objavljene biografije "Mesijev svet" (Il mondo di Messi) godinama prati reprezentaciju Argentine i tvrdi da se iza sjajne forme legendarnog kapitena krije posebna priprema usmerena isključivo ka Svetskom prvenstvu.

-Mesi je u velikoj tajnosti prošao specijalan program priprema. Pogledajte njegove poslednje utakmice za Inter Majami – leteo je po terenu. Njegov jedini cilj bio je Mundijal - rekao je Levinski.

Prema rečima njegovog biografa, Mesi danas ima ogroman uticaj i van terena.

-On je jefe – šef. U ugovoru ima posebne klauzule koje mu omogućavaju da sarađuje sa svojim lekarima iz Argentine. Želeo je da Rodrigo de Paul bude uz njega, a sam je izabrao i trenere sa kojima želi da radi - ističe Levinski.

Ipak, smatra da osvajanje novog Svetskog prvenstva nije opsesija za argentinsku zvezdu.

-Njegov životni san bio je trofej u Kataru i to je ostvario. Nova titula bila bi bonus, nešto što dolazi nakon što ste već osvojili sve.

Na neizbežno pitanje ko je veći – Dijego Maradona ili Mesi – Levinski nema dilemu.

-Ne postoji 'ili', već 'i'. Kao kada birate između Bitlsa i Rolingstonsa ili Mocarta i Betovena. Maradona, Mesi i Pele su tri fudbalska genija, svaki na svoj način.

Posebne pohvale dobio je i selektor Argentine Lionel Skaloni.

-Skaloni nije samo vrhunski trener, već i sjajan psiholog. Za kratko vreme uspeo je da od grupe igrača napravi tim. To je jedna od najvećih tajni uspeha ove reprezentacije.

Na kraju, Levinski veruje da Argentina ima kvalitet da ponovo osvoji svetsku titulu, ali upozorava da je turnir tek počeo.

-Posle prve utakmice postoji veliko oduševljenje, ali Mundijal je dug. Ako me pitate sada – rekao bih da su šanse Argentine za titulu veće nego da nisu.