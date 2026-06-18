Prema njihovim nezvaničnim informacijama Denver čeka da prođe 30. jun kako bi krenuo u lov na Bogdanovića. Sve to bi moglo relativno brzo da bude rešeno pošto je sve izvesnije da Klipersi ne računaju na njega i da neće aktivirati poslednju godinu ugovora od 16 miliona dolara.

"Nagetsi su i ranije u tefteru podebljali njegovo ime, svesni koliko Bogdan i Nikola pozitivno utiču jedan na drugoga i čine ekipu kvalitetnijom i samouverenijom. Međutim, tada nije bilo finansijskog prostora da ga angažuju zbog ugovora koji važi do 30. juna", navodi se u tekstu.

Bogdanović nije imao željenu minutažu u Los Anđelesu, dobijao je šansu "na kašičicu" i jasno je da su ekstremno male šanse da Klipersi aktiviraju timsku opciju i produže njegov ugovor. Ako se to ne dogodi Bogdan će biti slobodan igrač i moći će da bira gde će da nastavi karijeru. Možda to baš bude u Denveru.

Bilo bi sjajno videti Bogdana i Nikolu Jokića u istom timu...