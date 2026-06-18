Fudbaleri Portugalije i DR Konga odigrali su u sredu u Hjustonu nerešeno 1:1 u utakmici prvog kola grupe K na SP.

Ronaldo je odigrao ceo meč za svoj tim, ali nije uspeo da se upiše u listu strelaca.

"Na utakmici kao što je bila ova, gde smo se mučili da uđemo u protivnički šesnaesterac, Kongo je igrao sa petoricom fudbalera u odbrani, nekad čak i sa šestoricom. U takvim situacijama kvaliteti Ronalda prave razliku. Nema smisla da zamenite najboljeg strelca svetskog fudbala u utakmici gde su nam potrebni golovi", rekao je Martines.

"Mislim da je u ovakvim trenucima Kristijanovo iskustvo u šesnaestercu važno, način na koji privlači odbrambene igrače je važan... Način na koji možemo da iskoristimo prostor je takođe važan. Svaki igrač ima odgovornost ili prednost na terenu. Jasno je da Kristijano mora bude na terenu kada želite da postignete golove", dodao je selektor Portugalije.

On je istakao da nije zabrinut posle prve utakmice na SP.

"Mundijal je turnir gde se ovakve stvari dešavaju. Argentina je izgubila od Saudijske Arabije (2022. godine), a zatim je osvojila SP. Španija je na SP 2010. izgubila od Švajcarske, a zatim je postala šampion sveta", rekao je Martines.

Fudbaleri Portugalije igraće 23. juna u drugom kolu protiv Uzbekistana.