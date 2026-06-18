-U prvom poluvremenu je utakmica bila dosta izjednačena. Primili smo jeftine golove, uspjeli smo se dvaput vratiti, i onda šteta u drugom poluvremenu. Krene utakmica, primimo gol i to nas je opet ubilo. Nismo imali snage treći put se vratiti - rekao je Luka Modrić.

Nastavio je u istom ritmu.

-Penal? Nesmotren, malo sam ga dirao, jesam, ali je dovoljno da bude penal. Nisam ga video, nažalost, nesmotreno, ali idemo dalje. Šta je, tu je. Dvaput smo se uspeli vratiti, treći gol nas je ubio. Moramo da okrenemo stranicu, imamo još dve utakmice. Siguran sam da će to biti bolje i da ćemo ostvariti minimalan cilj ovde", jasna je poruka kapitena Hrvatske koji se osvrnuo i na ponavljanje penala.

Bio je iskren.

-Nisam video snimak, ali kažu da je Livaković malo izašao. Nekada gledaju svaki detalj ili sitnicu, nekada ne. Gledali su i vratili da se šutira opet. Šteta, ali zaista ne mogu komentirati nešto što nisam video, jel bilo za vraćanje ili ne.

Upitan kako je video igru Hrvatske, Modrić je rekao:

-U prvom poluvremenu je bilo dobrih stvari, taj treći gol nas je ubio i onda se nismo znali vratiti iz rezultatskog minusa. Tu su stvorili dosta šansi, pogotovo iz prekida, gde smo dosta patili. Imamo šest dana da to popravimo i siguran sam da hoćemo, da će to biti puno bolje.



