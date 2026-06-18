Dejvis (25) je debitovao za seniorsku reprezentaciju Kanade 2017. godine, a od tada je postao jedan od ključnih igrača nacionalnog tima. On je fudbaler Bajerna, a povredio se početkom maja na utakmici Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena.



Dejvis je zbog povrede propustio meč prvog kola grupe B na SP protiv Bosne i Hercegovine (1:1).



"On je ove nedelje bio na treningu, a biće dostupan na duelu protiv Katara. Videćemo kako će se meč odvijati, a onda ćemo doneti odluku o tome kako ćemo ga koristiti", izjavio je selektor Kanade.



Dejvis nije igrao za Kanadu od 23. marta prošle godine.



"Veoma dobro smo radili kroz ovo, i Alfonso izgleda zaista dobro. Dakle, samo je pitanje kakva će biti utakmica, kakav je trenutak i kako mislimo da Alfonso može da doprinese u ovom trenutku. On je spreman, biće dostupan", rekao je Marš.



Utakmica drugog kola grupe B na SP između Kanade i Katara biće odigrana u ponoć između četvrtka i petka.