Da vam je neko pre 10, a da ne pričamo o 20 i više godina rekao da će engleski petoligaš, za koji su (bez uvrede klubu, neka ostane zapisano da je tekst pisao veliki poštovalac engleskih nižih liga) uglavnom čuli samo pasionirani kladioničari, odbiti ponudu tešku 1.200.000 evra za svog igrača - rekli biste da se šali ili da nema pojma o fudbalu.

Međutim, čini se da gledamo u oči novoj realnosti fudbalskog poretka. O tome najbolje svedoči potez Boram Vuda koji se takmiči u Nacionalnoj ligi, takmičenju koje se ne vodi kao profesionalno, da odbije pomenuti iznos za svog najboljeg igrača Abdula Abdulmalika (23).

Đurgardenu nisu promakle dobre igre mladog Engleza i nekadašnjeg reprezentativca do 17 godina koji je prošao mlađe kategorije Milvola, ali nikada nije zaigrao za klub koji vole Troteri iz čuvenih "Mućki".

Pre dve godine stigao je u Boram i pokazao kvalitet. Međutim, da li je zaista peti nivo engleskog fudbala dovoljno velika pozornica da pokaže da vredi više od 1.200.000 evra. Ako pitate njegov klub, onda očigledno jeste.

Da stvar bude zanimljivija, Đurgarden je već slao ponudu od 1.000.000 evra, pa je ona odbijena, a sada ni pojačana nije dovoljna. Videćemo hoće li Šveđani ovde stati ili su spremni da idu i korak dalje.

Ovo je možda dobra stvar za niželigaše koji bi mogli da u ovome namirišu da mogu zarađivati dobre svote novca za svoje igrače, naročito na ovom nivou gde ovaj iznos garantuje finansijsku stabilnost na duge staze. Međutim, pre će biti da je ovo izolovan slučaj, ali vreće će pokazati.