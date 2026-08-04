Infantino je krajem jula bio odredio 19. septembar kao krajnji rok da svih 211 članica FIFA prihvate jednokratnu ponudu od po 20 miliona dolara u sklopu plana investicija u SP, ali je 1. avgusta bio primoran da povuče svoj projekat, poznat kao "FIFA Forward Enterprise", nakon žestokog otpora koji je predvodila Evropska fudbalska unija (UEFA).

Infantino je želeo da osnuje novu podružnicu FIFA vrednu 20 milijardi dolara, u kojoj bi 20 odsto vlasništva bilo u rukama privatnih investitora. Ova podružnica bi upravljala takmičenjima i događajima pod okriljem FIFA, kao što su Svetsko prvenstvo u muškoj i ženskoj konkurenciji, kao i Svetsko klupsko prvenstvo.

Venger je od 2019. godine šef FIFA za globalni razvoj fudbala.

-Nedavni događaji u FIFA zahtevaju da iznesem svoje viđenje ove situacije. Nisam učestvovao u izradi ovog plana, a za projekat sam prvi put saznao iz medija. Odluka o povlačenju projekta bila je apsolutno neophodna i neupitna, jer čvrsto verujem u nezavisnu FIFA-u koja služi našem sportu sa posvećenošću, transparentnošću i integritetom - izjavio je Venger u saopštenju.

Bi-Bi-Si navodi da se Venger oglasio pošto je u pismu advokata UEFA upućenom Infantinu, a u kojem se preti pravnim postupkom, nekadašnji francuski trener imenovan među 18 rukovodilaca čiji bi podaci i komunikacija trebalo da budu zadržani kao potencijalni dokazi.

-Zajedno sa mojim timom, nadgledam analizu podataka o igri, onlajn centar FIFA za trening, razvoj obrazovanja mladih kroz 60 akademija u 60 zemalja gde je to najpotrebnije, kao i omladinska takmičenja širom sveta. Pored toga, tehnički sam savetnik IFAB-a - objasnio je Venger.