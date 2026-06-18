Hrvatska je izgubila od Engleske, a posle utrakmice mnogo se priča o Luki Modriću.

Kapiten "vaternih" nije mogao da se nosi sa rivalima, a napravio je i penal.

-Luka Modrić ovo nije zaslužio, ali je činjenica da je njegova velika greška dovela do penala za Englesku. Previše je čekao da izbije loptu. Zamenjen je u 58. minutu kada je umesto njega ušao Mateo Kovačić. Tako je završio svoju tužnu noć. Selektor Dalić je bio primoran da ga zameni pre isteka od sat vremena. Ima 40 godina i očigledno je da ga je tempo meča iscrpeo - piše španska "Marka" o bivšem fudbaleru Real Madrida.

Nema nikakve sumnje da je Modrić i dalje majstor sa loptom u nogama, da vidi stvari na terenu koje mnogi ne mogu da primete.

Ali, isto tako je i činjenica da u septembru slavi 41. rođendan i da se izvesno oprašta od nacionalnog tima i fudbala posle Svetskog prvenstva.