Posebno se istakao analitičar RTS-a Rade Bogdanović, koji je nakon utakmice naglasio tehnički kvalitet hrvatskih fudbalera i način na koji su se dvaput vraćali u susret.

"Vatreni" su protiv Engleske pokazali ozbiljne slabosti kod prekida i u odbrani od brzih protivnapada, što je na kraju presudilo.

-No, Bogdanović je u analizi istakao da je Hrvatska, bez obzira na konačan rezultat, pokazala vrlo visok nivo fudbalske pismenosti. Bogdanović je posebno pohvalio hrvatsku igru s loptom, kombinatoriku i način na koji su Vatreni dolazili do pogodaka", sa oduševljenjem njegove reči prenosi hrvatski tportal uz naslov "Kakve reči o Hrvatskoj na RTS-u: Nisam video takve igrače na ovim prostorima.

Zbog ovoga su Hrvati oduševljeni.

-Danas smo videli da snaga klade valja, a um caruje. Ovih 11 hrvatskih fudbalera, nisam video tehnički pismenije igrače na našim prostorima. Nesebična igra, povratna lopta, udarac, ovaj drugi gol je čisto savršenstvo. Hrvati su podbacili u nekim situacijama, ovaj jedanaesterac Luke Modrića, to se dešava, ali morali su bolje i kod kornera. Kad ostavite Kejna samog, uz njegovu klasu i fudbalsko znanje... Hrvati igraju fudbal, to je jednostavna igra. Kolektiv je jako važan, imaju hemiju - rekao je Bogdanović.

Ipak, treba istaći i da ih je Bogdanović potkačio zbog fizičke spreme i kondicije...