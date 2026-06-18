Mali beli uređaj na njegovoj levoj ruci izazvao je veliku pažnju, ali iz njegovog tima poručuju da nema razloga za zabrinutost i da je reč o delu detaljnog medicinskog monitoringa kojim se prati fizička spremnost i energetski balans.

Ovaj vid praćenja uveden je nakon dodatnih pregleda u bolnici Ospedale San Rafaele, sa ciljem da se razjasni šta je dovelo do naglog pada u formi na Roland Garos.

Podsetimo, Siner je u tom meču imao prednost i bio nadomak pobede, ali je potom izgubio veliki broj uzastopnih gemova i meč završio porazom.

Ipak, iz stručnog štaba naglašavaju da ne postoji sumnja na dijabetes ili bilo kakvo ozbiljno oboljenje, već da su svi dosadašnji nalazi uredni.

Stručnjaci žele da utvrde da li je pad u Parizu bio posledica taktičkog, fizičkog ili metaboličkog faktora, kako bi se u budućnosti optimizovala ishrana i priprema.