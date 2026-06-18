Selektor Južne Koreje Mjung-bo Hong ocenio je da je pojava drona iznad zatvorenog treninga njegove reprezentacije bila "nesrećna okolnost" uoči važnog meča protiv Meksika u Grupi A Svetskog prvenstva.

Prema navodima meksičkih bezbednosnih službi, dron je u utorak presretnut iznad trening-centra jer nije bio registrovan.

Intervencija je bila deo pojačanih bezbednosnih mera koje se sprovode u gradovima domaćinima Mundijala, uz angažovanje velikog broja pripadnika službi bezbednosti i napredne tehnologije.

Pojačane mere uvedene su i zbog bezbednosnih izazova u saveznoj državi Halisko, koja se godinama suočava sa nasiljem kriminalnih grupa uključenih u trgovinu narkoticima i druge oblike organizovanog kriminala.

Incident se dogodio neposredno pre početka treninga reprezentacije Južne Koreje, ali Hong ističe da ključni deo priprema ipak nije bio ugrožen.

Nije značajno uticao na nas, ali smo se u tom trenutku pripremali za utakmicu i to je bio najvažniji deo treninga. Zato je ono što se dogodilo bilo nesrećno", rekao je Hong na konferenciji za medije.

Južna Koreja u duel sa Meksikom ulazi ohrabrena pobedom od 2:1 nad Češkom, do koje je stigla posle preokreta, a eventualni novi trijumf približio bi je plasmanu u narednu fazu takmičenja.