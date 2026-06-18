Sada je jasnije šta se desilo.

Prema pravilima IFAB-a, čuvar mreže mora imati barem jedno stopalo na crti ili iznad nje u trenutku izvođenja. Međutim, čak i da je hrvatski golman ostao savršeno pozicioniran, penal bi bio ponovljen zbog preranog utrčavanja Joška Gvardiola u kazneni prostor.

Iako utrčavanje defanzivca ne dovodi uvek do automatskog ponavljanja, u ovom slučaju je presudilo to što je Gvardiol direktno uticao na igru.

Nakon što je Livaković odbranio prvi udarac, lopta se odbila, a Gvardiol ju je izbio ispred engleskog igrača Nonija Maduekea. Budući da je Madueke bio iza njega, a Gvardiol je stekao prednost ranijim ulaskom u prostor, sudije su po protokolu morale da nalože ponovno izvođenje.

Sada je sve jansije...