Selektor Roberto Martinez nije imao čime da bude zadovoljan posle premijere na Mundijalu, ali je istakao da je ovo tek prva utakmica i da očekuje bolje partije od svojih izabranika Kada je upitan zašto nije zamenio Ronalda koji je odigrao jedan od najlošijih mečeva u nacionalnom dresu, bio je jasan, ako želiš gol, ne vadiš Ronalda napolje.

-Prvo, dozvolite mi da kažem da je Svetsko prvenstvo turnir gde se ovo dešava. Postoje trenuci kada nastupi nisu na nivou. U Kataru, Argentina je izgubila od Saudijske Arabije i osvojila Svetsko prvenstvo, Španija isto tako protiv Švajcarske 2010. To je proces. Pričati stalno o osvajanju Svetskog prvenstva, osvajanju Svetskog prvenstva... To je emocija koja ne pomaže da se pobedi u utakmicama. Najteži deo je bio dobro početi meč, i to smo uradili, počeli smo veoma dobro. Postizanje gola, što je trenutak koji obično mnogo pomaže u kontroli igre, imalo je za nas suprotan efekat. Pokušali smo da zadržimo posed, nismo stizali do gola, dali smo DR Kongu priliku da ponovo pokrene igru, da postavi kontranapad, i izgubili smo mnogo dubine. DR Kongo postiže golove iz prekida, već smo rekli da veoma dobro rade na tome. I to se dešava u fudbalu. Stav igrača je bio izvanredan. Pokušali smo da promenimo obrazac napada, češće smo dolazili do gola, ali ne u skladu sa kvalitetom koji imamo. To je deo igre - rekao je selektor Portugala.

Nastavio je u istom ritmu.

-U našoj strukturi, napadaču je potrebna velika disciplina. Ostajanje u odbrambenoj liniji iza štopera, stvaranje prostora... I posle prvog gola, nismo stizali do poslednje trećine sa nivoom koji nam je potreban da služimo napadaču ili iskoristimo njegove pokrete. Moramo da se poboljšamo, ali disciplina igrača je bila veoma dobra tokom igre. Napadač mora biti blizu gola, ali moramo da stignemo tamo. Važno je da koristimo igrače koje imamo. Sa ulaskom Fransiska Konseisaa, više smo stizali do poslednje trećine. Prostor u odbrambenoj liniji se više otvorio i hteli smo da koristimo Gonsala Ramosa, ali smo imali Bruna Fernandesa u poziciji da krene napred.

Smatra da je napravio dobru odluku da ostavio Kristijana Ronalda na terenu svih 90 minuta.

-U utakmici kao što je ova, gde je bilo teško ući u šesnaesterac, važno je iskoristiti Kristijanov kvalitet. Nema smisla izbaciti najboljeg strelca u istoriji fudbala u utakmici gde su nam potrebni golovi. Njegovo iskustvo u šesnaestercu je važno, način na koji privlači odbrambene igrače... Svaki igrač ima svoju ulogu na terenu i, kada razmišljamo o golovima, potreban nam je Kristijano na terenu.