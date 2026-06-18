Pobeda Kolumbije nad ekipom Uzbekistana nikako ne odgovara...

Hrvatski mediji donose aktuelnu kalkulaciju po kojojo Vatrenima sledi loš scenario i loše ukrštanje u nastavku takmičenja, u slučaju da ne bude prevelikih iznenađenja u preostala dva kola.

Prema aktuelnom rasporedu i projekcijama, grupa L ukršta se sa grupom K, u kojoj se nalaze Kolumbija, Portugal, Uzbekistan i DR Kongo.

Upravo su Portugal i Kolumbija označeni kao glavni favoriti za prolaz, ali jedan neočekivan kiks Portugalaca otvorio je mogućnost da evropski velikan završi kao drugoplasirani.

To direktno menja sliku za Hrvatsku, koja bi, ukoliko završi na drugom mestu u svojoj grupi, u šesnaestini finala mogla da igra upravo sa Portugalom.

U poslednjih deset međusobnih duela, Hrvatska je slavila samo jednom, uz sedam poraza i dva remija, što dovoljno govori o težini potencijalnog okršaja.

Posebno bolna sećanja vezuju se za Euro 2016. godine, kada je Portugal izbacio Hrvatsku posle produžetaka golom Rikarda Kvarežme u 117. minutu, u meču koji i danas ostaje jedan od najtežih trenutaka za hrvatski fudbal.

Ima još puno da se igra, sve je otvoreno...