-Ova utakmica usmerava tok prvenstva i svakako da nije dobro kada je izgubiš. Ipak, naredne dve utakmice su za nas mnogo bitnije i moramo se dobro pripremiti. Nije to izgledalo loše sa naše strane, ali smo svoje greške preskupo platili - započeo je Dalić.

Nastavio je u istom ritmu.

-Najlošiji smo bili u prekidima, primili smo tako dva gola. Vraćali smo se konstantno, ali nas je onaj treći gol na samom startu drugog poluvremena potpuno ubio. Nakon toga više nije bilo povratka.

Na pitanje novinara da li je zadovoljan ofanzivnim izdanjem, Dalić je istakao da je protiv ekipe kakva je Engleska nemoguće igrati na sve ili ništa bez velikog rizika.

-Bilo je tu jako dobrih stvari u fazi napada, ali protiv Engleske jednostavno ne možete do kraja da se otvorite. Videlo se to najbolje na samom kraju meča, kada su iskoristili prostor i postigli četvrti gol -zaključio je Dalić, okrenuvši se odmah analizama predstojećih duela sa Panamom i Ganom.