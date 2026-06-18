Fudbaler Crvene zvezde Nair Tiknizjan govorio je o svom saigraču.

- Svaki dan dolazi na trening u drugom automobilu. Ipak, pored tog luksuza, on je zadržao ljudskost koja ti omogućava da sa njim pričaš o bilo čemu. Izuzetno pozitivno utiče na svlačionicu i za mene je on autoritet koji želite da pratite - izjavio je Tiknizjan.

Posebnu pažnju privukao je deo izlaganja u kojem je Tiknizjan opisao Arnautovićevu „lukavost“ kada su u pitanju naporna putovanja autobusom.

- Dosta je lukav. Kada imamo neka daleka gostovanja, gde se autobusom putuje duže od dva ili tri sata, on ume da se požali na bol u zadnjoj ili prednjoj loži - rekao je Tiknizjan kroz osmeh.

Nastavio je u istom ritmu.

--Kada su dolazile važne utakmice u Ligi Evrope, video sam onog prepoznatljivog Arnautovića od pre pet godina. On i dalje može da igra na vrhunskom nivou, da vrši presing i ispunjava sve taktičke zamisli trenera. Naravno, ne može da izdrži svih 90 minuta u tom tempu – 60 minuta je njegov maksimum pri visokim brzinama, ali s obzirom na njegove godine, to je besprekoran rezultat.