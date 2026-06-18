On smatra da je Lionel Mesi morao da bude isključen u meču Argentine i Alžira...

Govoreći o spornom trenutku, nekadašnji as Real Madrida nagovestio je da na odluku sudija možda nisu uticali samo fudbalski kriterijumi.

-Ponekad kada vidite ovakve stvari, shvatite da je politika umešana, ali ne možete ništa da kažete - rekao je Marselo.

Brazilac smatra da je prekršaj bio dovoljno ozbiljan za direktno isključenje i da je većini ljubitelja fudbala to bilo jasno.

-Svako ko gleda i razume fudbal zna da je ovo crveni karton. Ali sudije su to ignorisale, iz bilo kog razloga - poručio je Marselo.

Njegove reči odmah su pokrenule raspravu među navijačima na društvenim mrežama...