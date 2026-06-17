Lionel Mesi i Argentina su na impresivan način zapoeči ovogodišnje Svetsko prvenstvo.

Branilac titule je savladao Alžir sa 3:0, a po mnogima najbolji fudbaler svih vremena je postigao sva tri gola i tako se izjednačio sa Miroslavom Kloseom na vrhu liste strelaca na Mundijalu.

Ono što je mnoge zbunilo jeste situacija posle prvog gola, kada je Mesi briznuo u plač. Nekadašnji as Barselone i Pari Sen Žermena je posle utakmice objasnio da nije plakao zbog fudbala i same utakmice, a sada je otkriveno o čemu je reč.

Engleski San prenosi da je razlog stanje oca Lionela Mesija - Horhea Orasija Mesija, koji je navodno teško bolestan.

Horhe Mesi ima 68 godina i on je i čitavu karijeru agent i menadžer svog sina.

- Iskreno, to je nešto što nema veze sa sportom. Iza mene je nekoliko teških i komplikovanih dana - rekao je Mesi posle utakmice.

Tačan razlog Mesijeve patnje otkrio je novinar Eduardo Fajnman koji je rekao da Horhe Mesi ima problema sa zdravljem.

- Ovo ima veze sa njegovim ocem. Njegov otac nije dobrog zdravlja. Već neko vreme, nekoliko meseci, od prošle godine. I ove nedelje je bilo nekih situacija koje su malo pogoršale njegovo zdravlje, a Mesi prolazi kroz ovu unutrašnju borbu - rekao je Fajnman.

Horhe Mesi je u januaru imao zdravstveni problem u svom domu, zbog čega je otišao u bolnicu, podvrgnut je nizu kardiovaskularnih i neuroloških testova, a porodica je odlučuila da ne otkriva detalje njegovog zdravlja i to drži u strogoj tajnosti.