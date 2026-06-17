Nekadašnji brazilski reprezentivac Ronaldo izjavio je danas da je argentinski fudbaler Lionel Mesi najbolji igrač svih vremena.

Fudbalska reprezentacija Argentine savladala je jutros Alžir rezultatom 3:0 u prvoj utakmici J grupe na SP, uz het-trik Mesija.

Mesi je izjednačio rekord Nemca Miroslava Klosea po ukupnom broju postignutih golova na Mundijalima.

- Rekordi su tu da se ruše, a uopšte nisam iznenađen ko ih je srušio. Argentina je i aktuelni svetski šampion - izjavio je Ronaldo za Mundo Deportivo.

Mesi (38) je za reprezentaciju Argentine odigrao 200 utakmica i postigao je 120 golova.

- Svaki put kad Mesi kroči na teren, dogodi se nešto istorijsko i elegantno. Vreme je da svet prestane da zatvara oči pred istinom da je on najbolji igrač svih vremena. On briljira iz sezone u sezonu, briljira na SP, a uprkos svemu i dalje postoje sumnje u njega. Ovo je dan koji će zauvek da ostane upisan u istorijske knjige - dodao je Ronaldo, koji je od 1994. do 2011. godine igrao za reprezentaciju Brazila.