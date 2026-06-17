Judžin Omoruji više nije košarkaš Baskonije, navodi Feliks Fernandes, sportski direktor ovog španskog kluba.

Nedavno se pojavila informacija da je Partizan kontaktirao klub iz Vitorije i raspitivao se za usluge ovog igrača koji je sada slobodan u izboru nove sredine. On bi bio zamena za Isaka Bongu koji gotovo izvesno napušta crno-bele posle dve godine.

Omoruji je bivši student Oregona. Poreklo mu je nigerijsko, a državljanin je Kanade i pokriva pozicije 3 i 4 (nisko krilo i krilni centar) sa 198cm visine. Studirao je na Oregonu, a u NBA igrao za Dalas, Oklahomu, Detroit i Vašington, dok je u razvojnoj ligi igrao u Torontu, Vašingtonu, Oklahomi i Teksasu.

U sezoni za nama je prosečno beležio 10,7 poena i 3,7 skokova, kao i 1,9 asistencija.