Fudbaleri Portugala i DR Konga igraju meč prvog kola grupe K na Svetskom prvenstvu.
Pre početka utakmice, reditelji prenosa prikazali su porodicu Dioga Žote, tragično preminulog reprezentativca Portugalije.
Tokom predstavljanja ekipa pre početka utakmice, na velikom ekranu NRG Stadiona u Hjustonu prikazan je i Dijego Žota, bivši fudbaler Liverpula i reprezentativac Portugalije koji je prošlog leta tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći.
U trenucima dok mu je ceo stadion odavao počast, reditelji prenosa pronašli su Žotine roditelje, koji su sa suzama u očima pratili dešavanja na terenu.
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