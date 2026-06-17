Fudbaleri Portugala i DR Konga igraju meč prvog kola grupe K na Svetskom prvenstvu.

Pre početka utakmice, reditelji prenosa prikazali su porodicu Dioga Žote, tragično preminulog reprezentativca Portugalije.

Tokom predstavljanja ekipa pre početka utakmice, na velikom ekranu NRG Stadiona u Hjustonu prikazan je i Dijego Žota, bivši fudbaler Liverpula i reprezentativac Portugalije koji je prošlog leta tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći.

U trenucima dok mu je ceo stadion odavao počast, reditelji prenosa pronašli su Žotine roditelje, koji su sa suzama u očima pratili dešavanja na terenu.



