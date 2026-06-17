Fudbaleri Portugala i DR Konga odigrali su nerešeno 1:1 u meču prvog kola grupe K na Svetskom prvenstvu.

Ovakav rezultat je malo ko očekivao s obzirom na to da su Kristijano Ronaldo i njegovi saigrači jedni od favorita za osvajanje titule, ali su na kraju morali da se zadovolje bodom.

Portugalci su ušli agresivno u utakmicu i to im se isplatilo već u šestom minutu, kada je Žoao Neveš postigao gol. Pedro Neto je uputio savršen centaršut, a fudbaler Pari Sen Žermena je glavom postigao gol i doveo svoj tim u vođstvo.

Prvi opasan napad je DR Kongo imao u 11. minutu. Odbranili su se Portugalci, a onda je Visa šutirao pored gola. Pet minuta kasnije velika prilika za Portugal. Neveš se našao sam ispred Nzaua, golman DR Konga je bio uspešniji, kasnije je na loptu naleteo Bruno Fernandes, ali je šansa propala.

U nastavku nije bilo mnogo uzbuđenja. Portugalci su tražili Ronalda, ali su protivnički igrači vrlo dobro čuvali jednog od najboljih fudbalera svih vremena. Moglo je da bude opasno po DR Kongo u 38. minutu, ali je Mendeš veoma loše reagovao nakon što se odlično ubacio, pa je propala potencijalno dobra prilika.

U smiraj prvog poluvremena potpuni šok za favorita. Visa je bio najviši u skoku i glavom je postigao gol za izjednačenje.

Krenuli su jako Portugalci u drugom poluvremenu, želeći što pre da dođu do gola. Kanselo je u 55. minutu postigao gol makazicama, ali je prethodno bio u ofsajdu i pogodak nije priznat.

Odlično su se branili igrači DR Konga. Portugal je bio bezidejan u napadu, a onda je Ronaldo propustio dve velike prilike. Najpre je u 67. minutu loše šutirao nakon odličnog dodavanja Konseisasaa, a onda je sedam minuta kasnije ponovo bio neprecizan.

Kako je vreme odmicalo, tako je igračima Portugala bilo sve teže da dođu do šanse za gol. Pokušao je Roberto Martinez izmenama da prodrma ekipu, ali to nije donelo željeni efekat.

Rezultat se do kraja nije menjao i DR Kongo tako stiže do istorijskog boda.

Portugal će u narednom kolu igrati protiv Uzbekistana, dok će se DR Kongo sastati sa Kolumbijom.

PORTUGAL - DR KONGO 1:1

PORTUGAL: Košta - Kanselo, Araužo, Veiga, Mendeš - Neveš, Vitinja - Silva, Fernandeš, Neto - Ronaldo

DR KONGO: Mpasi Nzau - Van Bisaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku - Mutusami, Mukau, Kajembe - Bakambu, Visa

Kraj utakmice!

86. minut - Sve manje vremena za Portugal.

77. minut - Udarac Bakambua sa 20 metara. Lopta ide pored gola.

74. minut - Novi promašaj Ronalda. Legendarni napadač je u prošlosti ovakve situacije rutinski pretvarao u gol.

68. minut - Evo prve velike prilike za Kristijana Ronalda na utakmici. Dobio je sjajnu loptu u petercu, ali je nekarakteristično loše šutirao.

66. minut - Sve nervoznije deluju Portugalci. Nikako ne uspevaju da probiju protivničku odbranu.

55. minut - Kakva šteta. Kanselo je postigao prelep gol makazicama, ali je poništen zbog ofsajda.

49. minut - Agresivno su Portugalci ušli u drugo poluvreme i što pre žele da vrate prednost.

Kraj prvog poluvremena!

45+5 minut - Goooool! Kakav šok za Portugalce! DR Kongo je izjednačio u poslednjim trenucima prvog poluvremena. Visa je ostao potpuno sam i posle odličnog centaršuta glavom poslao loptu u mrežu za 1:1.

38. minut - Moglo je sada da bude vrlo opasno. Ubacio se Mendeš po levoj strani, ali je poslao lošu loptu u kazneni prostor i propala je dobra prilika.

33. minut - Udarac Kajebea, Košta dobro reaguje.

29. minut - Portugalci diktiraju tempo i kontrolišu dešavanja na terenu.

18. minut - Dobra prilika za Portugal. Prelep pas je poslao Bruno Fernandeš za Nuna Mendeša koji je sjajno utrčao u šesnaesterac, ali je Nzau dobro reagovao. Potom je vezista Mančester junajteda šutirao, ali nije bio precizan.

11. minut - Preti DR Kongo. Van Bisaka je uputio nezgodan centaršut, Porugalci su se odbranili, a onda je Visa šutirao po zemlji, lopta je otišla malo pored stative.

6. minut - Gooool! Vodi Portugal, strelac je Žoao Neveš! Izvanredan centaršut Pedra Neta, a fudbaler Pari Sen Žermena je sjajno zahvatio loptu glavom i postigao gol.

Utakmica je počela!

18:35 - Portugalci su na prethodnom šampionatu u Kataru eliminisani u četvrtfinalu od Katara rezultatom 1:0, pa će sada želeti da poprave utisak.

18:05 - U centru pažnje biće Kristijano Ronaldo kome je ovo šesto učešće na Mundijalu i to mu je verovatno poslednja prilika da dođe do titule svetskog prvaka.

18:00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici prvog kola grupe K na Svetskom prvenstvu između Portugala i DR Konga. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Hjustona.