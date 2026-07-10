U saopštenju se navodi da je Žezus potpisao ugovor sa FPF do 2030. godine.



Žezus (71) je na mestu selektora fudbalske reprezentacije Portugala zamenio Roberta Martineza kome je pre nekoliko dana istekao ugovor sa FPF.



Fudbalska reprezentacija Portugala eliminisana je pre četiri dana u osmini finala Svetskog prvenstva, pošto je poražena poražena od Španije (0:1).



Žezus je ranije trenirao Al Nasr, Al Hilal, Fenerbahče, Benfiku, Flamengo, Sporting, Bragu, Belenenses, Leiriju, Moreirense, Vitoriju Gimaraeš, Estrelju da Amadoru, Vitoriju Setubal, Felgueiras i Amoru.