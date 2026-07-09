FIFA uvodi novi protokol kako bi se osiguralo da VAR sistem bude u potpunosti operativan tokom cele utakmice, uključujući i eventualne produžetke, kako bi se izbegle potencijalne kontroverze.

Prema novoj proceduri, pomoćni video-sudija (AVAR) i njegov zamenik (rezervni AVAR) biće stacionirani direktno na stadionu u Bostonu, gde se igra utakmica. Uloga AVAR-a dodeljena je Urugvajcu Leodanu Gonzalezu, dok će zamenik biti Tatjana Guzman iz Nikaragve.

Cilj ove mere je da se garantuje nesmetano funkcionisanje VAR tehnologije čak i u slučaju tehničkih problema ili gubitka veze sa glavnom sobom za video operacije (VOR), koja se nalazi u Međunarodnom radiodifuznom centru (IBC) u Dalasu.

U slučaju bilo kakvog prekida komunikacije, AVAR i njegov zamenik na stadionu bi odmah preuzeli odgovornost za sve provere u skladu sa zvaničnim VAR protokolom. Ista procedura bi se primenila ako bi sudija Fakundo Teljo morao da pregleda snimak na monitoru pored terena.

FIFA pravila jasno navode da utakmica ne može biti prekinuta zbog kvara VAR tehnologije, a sa ovom novom postavkom takav scenario je gotovo isključen.