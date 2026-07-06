To je čudna priča i deluje mi apsurdno. Pogledao sam član 27 pravilnika na koji se pozivaju. Srećom, on ne može da se primenjuje u nacionalnim ligama, jer bi u suprotnom nastao potpuni haos", rekao je Malago za italijanski javni servis Rai.



On je dodao da odluka "očigledno ima političku pozadinu", podsećajući na navode da je predsednik SAD Donald Tramp razgovarao sa predsednikom FIFA Đanijem Infantinom i zatražio preispitivanje crvenog kartona koji je Balogun dobio u pobedi SAD nad Bosnom i Hercegovinom (2:0).

- To je izuzetno opasan presedan. Nadam se da su svesni posledica. Podržavam Svetsko prvenstvo sa punim stadionima i velikim entuzijazmom, ali ovakve odluke podrivaju meritokratiju na kojoj fudbal počiva - rekao je Malago.



Tramp je danas potvrdio da je razgovarao sa Infantinom, navodeći da je samo tražio da se odluka sudije preispita, ali da nije uticao na konačan ishod.

- Nisam rekao šta treba da urade. Komisija je donela odluku. Bila je to briljantna odluka - izjavio je Tramp.



On je ponovio da smatra da nad Balogunom nije načinjen prekršaj koji je zasluživao isključenje.

- Ja sam osoba koja voli sport i to nije bio faul. Ovo su dvojica velikih sportista koji su se sudarili Sudija koji je dao crveni karton Falorinu Balogunu je pomalo sumnjiv kada pogledate njegovu prošlost - rekao je Tramp, nazivajući Baloguna "jednim od najboljih igrača" u američkoj reprezentaciji.



Bivša reprezentativka Italije i nekadašnja selektorka Kanade Karolina Morake, sada poslanica u Evropskom parlamentu iz Pokreta pet zvezdica, ocenila je da slučaj Balogun predstavlja ozbiljan udarac za kredibilitet sporta.

- FIFA i njen predsednik Đani Infantino trebalo bi da garantuju nepristrasnost, transparentnost i poštovanje takmičenja, ali umesto toga, ostavljaju utisak neprozirnog sistema, gde se odluke mogu promeniti kada moćni preduzmu akciju. Sport napreduje na pravilima koja su ista za sve - dodala je Morače.



Kako je ocenila, automatska zabrana nikada ne bi trebalo da bude obustavljena nakon telefonskog poziva između predsednika zemlje i predsednika FIFA, a ovakvim potezima stvara se utisak da se odluke mogu menjati pod političkim pritiskom.