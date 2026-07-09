Reprezentativka Srbije u rvanju Evelin Ujhelji osvojila je bronzanu medalju na juniorskom Evropskom prvenstvu koje se održava u Severnoj Makedoniji.



Naša rvačica u kategoriji do 76 kilograma je u odlučujućem meču ubedljivo pobedila Nemicu Lotu Englih. Koliko je Ujhelji bila dominantna u borbi za bronzano odličje govori i podatak da je pri vođstvu od 7:0 uspela i da tušira svoju protivnicu.

Ovo je već druga medalja za Ujhelji na evropskim šampionatima, pošto je pre tri godine na pionirskom prvenstvu "starog kontinenta" u Albaniji takođe osvojila bronzu.