Kako se navodi, odluka je doneta u skladu sa preporukom Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), koji je u utorak privremeno ukinuo suspenziju Olimpijskom komitetu Rusije.

- Ovakav pristup odražava posvećenost FIVB zaštiti osnovnog prava sportista da učestvuju u sportu bez obzira na njihovu nacionalnost. Ruske reprezentacije biće vraćene i na svetsku rang-listu sa istim brojem bodova koje su imale u trenutku kada su im bodovi zamrznuti odlukom Upravnog odbora FIVB. Takođe, isticanje ruske zastave, himne, nacionalnih boja ili drugih državnih obeležja biće u nadležnosti FIVB i Evropske odbojkaške konfederacije (CEV), a odluka o tome biće doneta naknadno, u konsultaciji sa relevantnim međunarodnim sportskim organizacijama, kako bi se obezbedilo puno učešće sportista - saopštio je FIVB. Dodaje se i da će, u skladu sa preporukom MOK-a, biti izrađen i sproveden poseban, sveobuhvatan plan antidoping testiranja u saradnji sa Međunarodnom agencijom za testiranje.

- FIVB ostaje duboko zabrinuta zbog rata koji i dalje traje u Ukrajini i najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja. Organizacija i dalje izražava nadu da će do mirnog rešenja doći što pre i ostaje posvećena pružanju podrške ukrajinskoj odbojkaškoj zajednici kroz program osnaživanja - poručio je FIVB.