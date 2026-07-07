Ne kaže naš narod džaba: No Đani, no parti. Naravno, to se ne odnosi na prvog čoveka svetskog fudbala, već na pevača Radišu Trajkovića, ali poslednji događaji na Mundijalu 2026. ponovo su pokrenuli pitanje: Ko je u stvari Đani Infantino, osim što je predsednik FIFA?

Njegov odnos sa Donaldom Trampom, predsednikom SAD kome je dodelio FIFA nagradu za mir, ponovo se aktuelizovao posle ukidanja suspenzije napadaču Jenkija Balogunu pred meč sa Belgijom.

Infantino poput kameleona menja boje i prilagođava se svakoj situaciji. Poput mačke, uvek se dočeka na noge, ali nikada se ne osvrće i ne razmišlja o posledicama. Važno je da je njemu super i da mu niko ništa ne može. Koga zanima pravda i fudbal?!

Infantino je rođen u Brigu, u Švajcarskoj, od roditelja italijanskih imigranata koji su poreklom iz regiona Kalabrije i Lombardije.

Oženjen je od 2001. libanskom poslovnom ženom Linom el Aškar, sa kojom ima četiri ćerke: Šaniju Serenu, Alesiju, Daliju Noru i Sabrinu.

Lina je bivša organizatorka događaja. Par se upoznao početkom 2000-ih, dok je El Aškar radila u FS Libana, a Infantino bio pravnik u UEFA.

Porodica koja je godinama živela u Švajcarskoj preselila se u Dohu (Katar) 2021. Đanijeva duboka veza sa domovinom svoje supruge dobro je poznata pa je krajem 2025. zvanično dobio libansko državljanstvo, a pasoš mu je predat u Bejrutu u februaru 2026. godine.

Infantino prvenstveno boravi u Švajcarskoj. Iako mu se tačno prebivalište menjalo, on ima luksuznu zvaničnu rezidenciju u opštini Cug (između Ciriha i Lucerna) i legalno je registrovan kao švajcarski poreski obveznik.

E sad... kakva bi to bila priča da nema i osoba sa naših prostora.

Infantino verovatno ne bi bio živ da nije bilo Srpkinje Milice Mučalice, koja je krajem 2025. preminula u 90. godini.

Svojevremeno je za „Blic“ opisala neverovatan sled događaja. Dva meseca pre nego što je Marija Infantino trebalo da dobije sina, koji je posle nazvan Đovani Đani, doktori su otkrili da sa njegovom krvi postoji problem. Đani je rođen 12 dana pre termina, a život mu je mogla spasti samo kompletna transplantacija krvi, i to one posebne, izuzetno retke, koju ima samo 18 ljudi na svetu. Jedna od tih osoba je i Milica, koja se nije dvoumila ni sekunde kada je trebalo da se pomogne detetu.

- Davne 1970. godine dobila sam poziv od doktora Budimira Dinića da malom dečaku iz Švajcarske hitno treba moja krv da bi preživeo. Nisam razmišljala ni trenutak, odmah smo otišli u Zavod za transfuziju i napunili teglu od 350 grama. Nekoliko dana kasnije stigla mi je sjajna vest - preživeće - ispričala je Milica 2016.

I ona sama je pre toga bila u sličnoj situaciji.

- Nisam oklevala. Znala sam ozbiljnost situacije jer sam se i ja samo dva meseca pre toga naglo razbolela i hitno mi je trebala pomoć. Jako me je zaboleo stomak jedne noći, a doktori su pregledima pronašli tumor materice. Tada sam morala hitno na operaciju, a krv koja bi mi pomogla se nalazila u Kanadi. Kako operacija nije mogla da čeka, doktori su mi podvezali kapilare da bi me spasli - govorila je Milica.

Milica nikada nije upoznala Infantina, a ni njegova porodica se nije oglašavala nakon pomoći. Samo je dobila zahvalnost tamošnje bolnice. Milica Mučalica je posedovala izuzetno retku krvnu grupu zbog koje nije mogla da prima ničiju krv, a bila je redovan donator.

Pun ko brod

Procenjeno neto bogatstvo Đanija Infantina kreće se između 14 i 16 miliona dolara. Stečeno je tokom dugogodišnje rukovodeće karijere u fudbalskim upravnim telima, pri čemu njegova godišnja plata i bonusi dostižu iznos od približno šest miliona dolara.

Piše: Miloš Topalović