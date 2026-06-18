Nije uvek lako stajati pored terena i snimati šta se dešava.

Ovaj kamerman je dao sve od sebe da obavi posao i... Desilo se nešto što niko nije hteo da vidi na meču Kolumbije i Uzbekistana.

Čovek koji se nalazio tik pored terena i koji je radio svoj posao je "nokautiran" od strane Abdukodira Husanova.

Luis Dijaz je gurnuo loptu u prostor i zaleteo se ka njoj, defanzivac Uzbekistana je to video i odlučio da ga faulira i da mu ne dozvoli da prođe. Zaleteo se ka njemu, napravio faul i nije mogao da se zaustavi, udario je pravo u kamermana. Sudija Entoni Tejlor mu je pokazao žuti karton zbog neopreznog starta.

Tada se videlo kako ljudi koji su bili u blizini prilaze kamermanu i ukazuju mu pomoć. Nije se na tome završilo. Pošto su mu ubrzo prišle i lekarske ekipe da mu pomognu, videlo se i da hramlje dok hoda.

Nedugo zatim pojavio se i snimak na kom se vidi da kamerman ulazi u kola Hitne pomoći i da ga vode na dodatne preglede. Još uvek nema informacija o stanju povrede i da li je u pitanju bila samo mera predostrožnosti ili nešto ozbiljnije.