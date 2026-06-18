Pred tu utakmicu Svetskog prvenstva su na konferenciji bili selektor Sergej Barbarez i defanzivac Nikola Katić. Prvo pitanje za igrača je bilo, da li misli da ih je rival potcenio jer način na koji se ponašaju Švajcarci ukazuje na to.

-Nemam uopšte potrebu da to komentarišem. Svako ima pravo da iskaže svoje mišljenje i samopouzdanje. Ne obaziremo se na to. Imali smo sličnu situaciju u baražu protiv Italije i isto smo govorili i tada. Glavni fokus je na nama samima i tako će i ostati - rekao je Katić.

Posebno se zahvalio navijačima, pa je upitan i za značaj koji Edin Džeko ima za tim.

-Hvala navijačima na podršci, dosta nam znače i oni i naše porodice koje su sa nama. Džeko? Edin je jedan od najboljih napadača poslednjih decenija, možda i najpotcenjeniji. Dao je skoro 500 golova u karijeri i nema potrebe da pričamo kakav je igrač. Mnogo nam znači što je sa nama i na doručku, a kamoli na terenu - dodao je Katić.

Selektor Sergej Barbarez govorio je o tome da li će Džeko igrati.

-Ne znam, pitajte me sutra. Mislim, znam, ali... Što se meča tiče, moramo da budemo bolji ili bar da imamo više sreće od njih ako hoćemo pobedu. Ukoliko damo 100 odsto, uveren sam da će biti dobar utakmica za nas i da ćemo ostvariti dobar rezultat. Naravno da dosta zavisi i od protivnika, ali se nadam da ćemo mi na kraju da se radujemo - završio je Barbarez i dodao da će u konkurenciji za tim biti i napadač Haris Tabaković koji je rovit.