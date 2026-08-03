Potencijalni rivali su poznati:

LASK (Austrija), Viking (Norveška), Orhus (Danska)/Sabah (Azerbejdžan), Levski (Bugarska)/Kairat (Kazahstan), Celje (Slovenija)/Ararat (Jermenija) naći će se sa suprotne strane žreba, a neko od njih će biti rival srpskom šampionu.

Naravno, pred crveno-belima je najpre utakmica protiv Hapoel Ber Ševe u Mađarskoj u utorak, a onda i revanš u Srbiji sledeće nedelje.

Zvezda u džepu ima makar Ligu konferencije, a u slučaju nepovoljnog rezultata protiv Izraelaca, prvo će probati da se domogne Lige Evrope. To su ipak, u ovom momentu, scenariji koji nisu poželjni.

Žreb je zakazan za podne...