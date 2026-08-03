Sigurno da se mnogi sećaju kada je na leto 2023. godine Crvena zvezda danima, nedeljama, pa i mesecima jurila Emanuela Late Lata iz Atalante. Delovalo je da je samo pitanje momenta kada će napadač stići na "Marakanu" i potpisati, ali se na kraju to nije desilo.

Bila je Zvezda spremna da pomeri sve granice i plati ogromnu sumu. Ipak, Late Lat je izabrao da prođe u Midlzbro i deluje pogodio jer je brzo postao najbolji igrač engleskog kluba. U prvoj sezoni skupio je 16 golova, u drugoj 11 i postao najveća prodaja u istoriji Midlzbra koji ga je za 21.250.000 prodao u Atlantu u MLS.

Ipak, nije se snašao Late Lat u Americi, a sada je stigao u redove Union Berlina i pokušaće da se vrati u formu igrajući Bundesligu. Došao je na jednogodišnju pozajmicu uz mogućnost otkupa narednog leta.