Velika tragedija potresla je fudbal u Ugandi nakon što je kapiten SC Vile Dejvid Ovori preminuo od posledica teških povreda zadobijenih u brutalnom napadu u blizini svog doma u naselju Makinđe. Iskusni defanzivac hitno je prevezen u bolnicu u Kampali, gde su se lekari borili za njegov život, ali uprkos svim naporima nisu uspeli da ga spasu.

Prve informacije koje su se pojavile na društvenim mrežama tvrdile su da je Ovori stradao u saobraćajnoj nesreći na motociklu, međutim iz kluba su ubrzo demantovali te navode i saopštili da je kapiten bio žrtva napada za sada nepoznatih napadača.

Portparol SC Vile Asan Kasingje prvi je obavestio javnost o teškom stanju fudbalera.

- Naš kapiten Dejvid Ovori sinoć oko 20 časova napadnut je u blizini svoje kuće u Makinđeu od strane nepoznatih napadača. Zadobio je teške povrede i nalazi se u kritičnom stanju u bolnici Kejs klinik. Predsednik kluba uskoro će se obratiti javnosti povodom ovog slučaja. Dejvide, želimo ti brz oporavak. U našim si molitvama, poručio je Kasingje.

Nažalost, samo dan kasnije stigla je najtužnija vest. Klub je zvaničnim saopštenjem potvrdio da je kapiten preminuo od posledica napada.

- Fudbalski klub SC Vila sa dubokom tugom potvrđuje smrt kapitena Dejvida Ovorija, koji je preminuo nakon brutalnog napada nepoznatih osoba. Klub izražava najdublje saučešće njegovoj porodici, saigračima, prijateljima, navijačima i celoj fudbalskoj zajednici u ovom izuzetno teškom trenutku. Dejvid je bio izuzetno važan igrač, pravi lider i čovek koji je mnogo dao fudbalu. Njegov odlazak veliki je gubitak za naš klub i čitavu državu, navodi se u saopštenju.

Iz SC Vile poručili su da će biti uz porodicu svog kapitena i da će učiniti sve kako bi mu priredili dostojanstven oproštaj, ali su uputili i apel nadležnim organima da što pre pronađu odgovorne za zločin.

- Klub će biti uz njegovu porodicu i pobrinuti se da Dejvid dobije dostojanstven ispraćaj. Istovremeno pozivamo nadležne bezbednosne i istražne organe da hitno pronađu, uhapse i privedu pravdi počinioce ovog gnusnog zločina. Ovaj besmisleni čin oduzeo je klubu i celoj zemlji posvećenog kapitena i sjajnog sportistu i ne sme ostati nekažnjen, poručili su iz SC Vile.

Ovori je važio za jednog od najiskusnijih igrača u ekipi i bio je u drugom mandatu u redovima SC Vile, najtrofejnijeg kluba u Ugandi sa 17 titula nacionalnog šampiona. Smatran je jednim od najboljih desnih bekova u zemlji, a poštovanje je stekao ne samo partijama na terenu već i profesionalnim odnosom i liderskim osobinama.