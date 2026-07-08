Siner brani titulu u Londonu, a na osnovu njegove pozicije i rezultata, kao i učinka u poslednjim okršajima sa Srbinom, kladionice ga vide kao apsolutnog favorita u meču koji je na programu u petak.

Kvota na Sinera se kreće od mizernih 1,20 do 1,30, dok se pobeda Đokovića vrednuje od 4,35 do 4,50.

Italijan je na putu do polufinala izgubio svega dva seta, i to na premijeri sa Miomirom Kecmanovićem.

Nakon toga je bio maksimalan protiv Nuna Boržesa, Džejsona Bruksbija, Šintara Močizukija i na kraju Jan-Lenarda Štrufa.

S druge strane, Đoković ima samo jednu "maksimalnu pobedu", protiv Stefanosa Cicipasa u drugom kolu.

U međuvremenu, Kinez Jubing Vu, Francuz Artur Rinderkneh i Rus Roman Safijulin su mu uzeli po jedan set, da bi ga posebno namučio Kanađanin Feliks Ože-Alijasim kog je savladao nakon petočasovnog maratona taj-brejkom u petom setu!

Siner vodi 6-5 u međusobnim okršajima sa Đokovićem, ali je Novak slavio u jedinom ovogodišnjem susretu sa 3-1 u polufinalu Australijan opena.