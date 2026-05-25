Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde koji nije preterano ostao u sećanju navijačima crveno-belih, Džon Ruiz, odlučio je da posle pet godina promeni klub.

Kostarikanac se odavno vratio u domovinu gde je obukao dres Saprise, pa onda neko vreme lutao dok nije došao u Eredijano i skrasio se. Odigrao 156 utakmica, postigao 21 gol i upisao 13 asistencija.

Sada je odlučio da promeni boje i obuče dres Liberije.

Ruiz je u Zvezdu stigao kao slobodan igrač i to iz Lila, a onda posle svega godinu dana za 500.000 evra pojačao redove saudijske Al Fejhe.

Odigrao je 35 utakmica na "Marakani" i postigao šest golova uz dve asistencije.

Možda će se najviše pamtiti onaj pogodak kada je bio asistent kod "spornog" gola Crvene zvezde u derbiju, kada nije bilo jasno da li je lopta celim obimom prešla gol aut liniju pre pogotka Ričmonda Boaćija.