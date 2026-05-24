Napustio je Gelor Kanga ekipu srpskog šampiona na kraju prethodne sezone i zaputio se u Tursku, gde je potpisao za drugoligaša – Erokspor.

Uprkos mišljenju mnogih da je Gabonac odavno iskoristio sve svoje oružje i završio sa ozbiljnim fudbalom, pokazao je Afrikanac da i u 36. godini još može mnogo toga da pokaže i sezonu završi sa šest golova i četiri asistencije na 30 mečeva.

Ipak, Superliga će ostati nedosanjan san, pošto je Erokspor u finalu baraža za plasman u elitni rang izgubio 2:0 od Koruma i propustio šansu da odličnu sezonu kruniše na najbolji mogući način.

Kanga je ušao na teren kao rezerva početkom drugog poluvremena, međutim, nije meč završio do kraja, jer je u nekoliko minuta zaradio dva žuta kartona i morao je na ranije tuširanje.