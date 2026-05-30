Ali, nije u pitanju povratak u Crvenu zvezdu.

Naime, OFK Beograd ga želi u svojim redovima. Očekivanja su takva da bi Kanga mogao da krene stopama Marka Gobeljića i Milana Rodića i priključi se "romantičarima".

Poznato je da se Kangi sviđa da živi u Beogradu, a iza njega je neuspešna sezona u Turskoj, pa mnogi smatraju da je ovakav ishod potpuno realan.

Kanga je sa Eroksporom igrao baraž za plasman u elitnu ligu Turske, ali ispao je od Čoruma i dobio je crveni karton.

Iza Gabonca su brojne sezone u Crvenoj zvezdi, ali leta 2025. godine na "Marakani" su odlučili da ne produže ugovor sa njim. Otišao je u Tursku, a sada je pred povratkom u Srbiju.