Fudbaleri Arsenala i Pari Sen Žermena će od 18 časova igrati finale Lige šampiona u Budimpešti.

Prethodnih godina se meč za titulu prvaka Evrope igrao od 21 sat, a sada je došlo do promene termina.

Parižani su branioci trofeja. Tim Luisa Enrikea je prošle sezone u finalu u Minhenu deklasirao Inter sa 5:0 i osvojio prvu titulu u elitnom takmičenju, a sada će pokušati da ponovi taj uspeh. Sa druge strane, londonski tim drugi put u istoriji igra finale. Prethodni put se to desilo 2006. godine u Parizu, kada je Barselona slavila sa 2:1.

Sada će tim Mikela Artete, osokoljen prvom titulom u Premijer ligi od 2004. godine pokušati da dođe do prvog pehara u Ligi šampiona, čime bi na najbolji mogući način krunisao sjajnu sezonu.

Arsenal je ligaški deo takmičenja završio na prvom mestu, a u nokaut fazi je eliminisao Leverkuzen, Sporting i Atletiko iz Madrida. PSŽ nije blistao na startu, pa je morao da igra baraž za osminu finala. U toj fazi je ekipa Luisa Enrikea izbacila Monako, a potom je bila bolja od Čelsija, Liverpula i Bajerna.

Trener Arsenala Mikel Arteta je pred meč u Budimpešti istakao da je ovo velika prilika da "tobdžije" dođu do titule u Ligi šampiona.

- Ovo je drugi put u našoj istoriji da smo ovde, imamo priliku sutra da ispišemo novo poglavlje u istoriji Arsenala. To će značiti nešto novo za sve nas, znamo koliko je teško pisati novu istoriju, ali to je cilj i zašto smo svi uzbuđeni i želimo da to i ostvarimo. Bićemo blizu pobede, ako odigramo na svom nivou. Tim je sposoban, pokazao je to u prošlim sezonama, kao i u ovoj sezoni. Bili smo konkuretni i možemo da dođemo do kraja - izjavio je španski stručnjak.

Njegov sunarodnik Luis Enrike priželjkuje da "sveci" odbrane naslov prvaka.

- Nema bolje motivacije od igranja u finalu Lige šampiona. Mi imamo još veću motivaciju da je osvojimo drugu godinu zaredom. Videćemo sutra ko je najbolji i ko će biti šampion. Mislim da smo tokom osam mečeva u nokaut fazi pokazali kakav smo tim - rekao je trener PSŽ-a.

Finale Lige šampiona ćete moći da gledate na RTS 1, kao i na Arena Sport 1 Premium.