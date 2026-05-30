Fudbaleri Arsenala i Pari Sen Žermena od 18 časova u Budimpešti igraju finale Lige šampiona.

Londonski tim će pokušati da dođe do prve titule evropskog šampiona, dok Parižani žele da ponove uspeh iz prošle godine, kada su pobedom nad Interom stigli do pehara u elitnom takmićenju.

Ovaj meč je imao paklenu uvertiru, pošto je na ulicama prestonice Mađarske došlo do sukoba navijača dva kluba.

Na snimku koji se velikom brzinom širi internetom vide se dve grupe huligana kako razmenjuju udarce, dok sa svih strana sevaju baklje i dim prekriva ulicu. U jednom trenutku nastao je potpuni haos, a prolaznici su u neverici posmatrali sukob koji je ličio na scene iz najžešćih navijačkih obračuna iz prošlosti.

Prema informacijama koje prate objavljeni snimak, u tuči je učestvovalo oko tridesetak navijača sa obe strane. Sukob se dogodio u petak kasno uveče, dan pred finale Lige šampiona, a navodno su deblji kraj izvukli navijači Arsenala.