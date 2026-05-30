Delovalo je da Strahinja Eraković neće ostati u Crvenoj zvezdi, ali je sada došlo do preokreta.

Generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić je u razgovoru za ruske medije potvrdio da će srpski šampion otkupiti ugovor sjajnog štopera od Zenita.

- Da, otkupićemo Erakovića. On je važan igrač za nas - prenosi “Football24” Terzićeve reči.

Eraković se zimus vratio u Zvezdu pošto je stigao na pozajmicu. Mediji su tada preneli da crveno-beli imaju mogućnost da za 3.500.000 evra otkupe njegov ugovor, a Zenitu bi pripalo 50 odsto od naredne prodaje. Ostaje da se vidi da li će Zvezda i Zenit ostati pri tom dogovoru ili će šampion Srbije uspeti da izdejstvuje povoljnije uslove.

Strahinja Eraković je u sezoni za nama odigrao 19 utakmica za Zvezdu na kojima je upisao po gol i asistenciju.